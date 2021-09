Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

LE INDAGINI

Tragico destino per due donne ultraottantenni, una di Marsciano e una a Perugia, morte al Santa Maria della Misericordia, dopo essere state coinvolte nei giorni scorsi in due distinti incidenti stradali. Giallo per la prima, Paola Metilli, di 86 anni il cui caso è sul tavolo della sostituto procuratore del Tribunale di Spoleto che ha avviato le indagini, svolte dalla polizia locale di Marsciano, per risalire alla dinamica dell'incidente. La donna, il 26 agosto intorno alle 9,30, a piedi transitava in largo Goldoni angolo via Marconi, quando per cause in corso di accertamento, al passaggio di una vettura, è caduta a terra. Al magistrato il compito di capire se la caduta è accidentale come sostiene l'automobilista o causata da un urto della vettura. Poi un'odissea ospedaliera. Ricoverata a Pantalla, è stata trasferita a Perugia per una frattura che necessitava di un gesso, da lì a casa, poi di nuovo all'ospedale di Pantalla, reparto medicina, dove ieri alle 20, sarebbe deceduta per arresto cardiaco. È stata disposta l'autopsia.

L'altra vittima, Anna Maria Paparelli di 89 anni, è rimasta gravemente ferita in un incidente occorso sulla Statale 75 all'altezza di Rivotorto di Assisi il 31 agosto. Nell'incidente, su cui indaga la Polstrada di Foligno, sono state coinvolte quattro autovetture e sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 59 anni ricoverato a Perugia e due donne una di 65 anni, praticamente incolume, e la Paparelli ricoverata a Foligno in gravi condizioni, poi morta a Perugia.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA