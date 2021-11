Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

LE INDAGINI

Si è presentato in ospedale qualche ora dopo la follia di Halloween raccontando di essere un'altra vittima delle violente aggressioni durante la festa in una discoteca perugina.

Il ragazzo in questione, residente tra l'altro fuori regione, è arrivato in ospedale nel tardo pomeriggio di martedì, dunque oltre trentasei ore dopo l'ingresso dei due giovani di Umbertide (uno dei due particolarmente grave per le ferite al volto rimediate) giunti in ambulanza al Santa Maria della misericordia intorno alle cinque di lunedì mattina. Il ragazzo ha comunque raccontato al personale medico sanitario del pronto soccorso di essere stato aggredito e picchiato in quel locale nella notte tra domenica e lunedì, insomma contestualmente alla follia che ha portato i due giovani in ospedale.

La strada racconta (con la squadra mobile che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso) come tutto sia nato da pesanti commenti a una ragazza fatti proprio da uno dei due giovani poi finiti in ospedale. A quella situazione di altissima tensione che si sarebbe subito creata dentro il locale, visto che la ragazza era con un gruppo di persone, se ne sarebbe poi aggiunta una seconda nel parcheggio esterno alla discoteca. Una situazione di tensione e violenza maggiore rispetto alla precedente, non solo per le forze in campo ma anche perché, come invece avvenuto all'interno del locale, non era prevista sul parcheggio la presenza di buttafuori a bloccare sul nascere le tensioni.

Questo il contesto in cui sarebbe avvenuta anche l'aggressione di questo altro ragazzo che si è fatto curare in ospedale. Ferite per fortuna non particolarmente gravi, ma di certo non compatibili con quella che nelle intenzioni degli organizzatori e delle tante persone che hanno partecipato voleva essere soltanto una serata di divertimento.