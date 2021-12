Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

Le festività, per chi non si sposta, danno modo, accanto ai momenti in famiglia, di vivere le città in un modo diverso dalla frenesia che solitamente occupa le giornate.

Tra visite guidate, anche luoghi poco conosciuti, degustazioni enologiche abbinate all'arte, teatro e musica, ecco la selezione dell'agenzia giornalistica Avi News.

MONTEFALCO

Domenica alle 17 al Museo San Francesco, Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta. Esperienza immersiva di visita, unica e inconsueta, in cui l'arte di Benozzo Gozzoli incontra quella vinifica del Sagrantino. Sarà proposta una degustazione guidata di vini della denominazione Montefalco Doc e Docg abbinata alla bellezza di uno dei capolavori del rinascimento italiano, il racconto della vita di san Francesco attraverso il ciclo di affreschi di Gozzoli. Prenotazione obbligatoria: museomontefalco@gmail.com, 0742.379598. Il costo è di 15 euro a persona. È necessario il Super Green Pass

PERUGIA

Al Rework club, in via Manna, domenica alle 18, Aloha! La festa hawaiiana di Salotto Swing. Per partecipare bisognerà essere vestiti a tema: le ragazze ispirandosi a motivi floreali anche abbinati ai decori natalizi, i ragazzi ai mitici Beach Boys. La musica spazierà dalle sonorità dell'emisfero Australe ai classici degli anni '60, fino alle melodie natalizie in stile swing. Previsto anche apericena. Il costo (ingresso, cena e un drink) è di 15 euro. Per prenotazioni: 331.428 3333 (Marco), 339.566 6789 (Dennis), 329.2715292 (Ada)

PERUGIA

Martedì alle ore 21 alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, Voci di Natale: Umbria Ensemble e Fra Alessandro Brustenghi insieme per gli auguri in musica alla città. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Accesso con mascherina e Green Pass rafforzato

PERUGIA

Per il cartellone Open district, visite guidate oggi alle 18, e domenica alle 18 e alle 19, al borgo Sant'Angelo. Il percorso prevede di scendere da via delle Prome e risalire la Lungara, come veniva chiamato corso Garibaldi, visitando luoghi solitamente chiusi al pubblico: le chiese di San Fortunato e Sant'Agostino, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo. Necessario Green Pass. Il costo è di 12 euro, gratis fino ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni 371.3116801, anche su whatsapp.

TUORO SUL TRASIMENO

Per la stagione di prosa al Teatro dell'Accademia, va in scena Comedy Show di Donati & Olesen, il duo composto da Giorgio Donati e Jacob Olesen, attori, rumoristi, musicisti, mimi, trasformisti, ciarlatani. Tra cabaret e teatro, in un alone di comicità surreale, i due raccontano di piloti giapponesi, ragazze tenute prigioniere da un Dracula ridicolo, motociclisti fanatici e rompicollo. Prenotazioni: (Botteghino Telefonico Regionale) 075.57542222, nei feriali dalle 16 alle 20. Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it