19 Aprile 2021

L'UMBRIA IN MOSTRA

CITTÀ DI CASTELLO Il Vinsanto affumicato ed il Mazzafegato dell'Alta Valle del Tevere. Ma anche la Fagiolina del lago Trasimeno, il Sedano Nero di Trevi, la Roveja di Civita di Cascia, la Fava Cottora dell'Amerino. Sono le produzioni Slow Food, fra quelle vantate dall'Umbria, protagoniste dei video realizzati dalla Regione. Cinque minuti ciascuno che ne racconta la storia in una miniserie intitolata Alle radici del gusto, inserita nel palinsesto di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione dedicata al cibo buono e pulito.

L'edizione in corso si è proposta in modo rivoluzionario, in risposta alle esigenze imposte dal Covid 19. Sta coinvolgendo tutti i Paesi della galassia Slow Food, mettendo in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi, nuovi format in cui anche l'Umbria si è ritagliata uno spazio di rilievo. «La notizia, importante, testimonia il lavoro sinergico portato avanti con passione e tenacia dai produttori, sempre disponibili a proporre e migliorare le eccellenze del territorio, insieme alle istituzioni locali, regionali e nazionali, agli organismi intercomprensionali come il Gal ed a Slow Food, in particolare al dirigente nazionale Sergio Consigli, storico punto di riferimento e valore aggiunto di questo percorso unitario di valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari», commenta Riccardo Carletti, assessore comunale al turismo, commercio, attività produttive, innovazione digitale di Città di Castello. «In diverse occasioni, a partire dalla Mostra nazionale del tartufo bianco e da altre rassegne territoriali, il Vinsanto affumicato ed il Mazzafegato sono stati protagonisti assoluti dei progetti di valorizzazione del territorio che grazie a Slow Food con appositi laboratori e percorsi ci hanno consentito di raggiungere mercati di nicchia, ambiti nazionali ed internazionali».

«Questo progetto di grande livello qualitativo, per il quale ringrazio l'assessore allo sviluppo agricolo Roberto Morroni, gli uffici ed i servizi della Regione, ne è la testimonianza concreta», conclude Carletti. Precisa Sergio Conigli: «Il progetto Presidi di Slow Food vuole tutelare la biodiversità, salvando tecniche e piccole produzioni gastronomiche a rischio scomparsa: 600 nel mondo, oltre 200 in Italia, 9 in Umbria». Tra queste il Mazzafegato ed il Vinsanto da uve affumicate. «Chiara Filippi, produttrice, e Cesare Lucaccioni, macellaio, ci accompagnano in questa bella narrazione, il riconoscimento di Presidio è la prima tappa dell'azione per preservare in maniera efficace natura, territorio, storia della vallata all'insegna del cibo buono, pulito, giusto per tutti».

Walter Rondoni