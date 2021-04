8 Aprile 2021

VISTI AL CLUB

Il Soroptimist club di Perugia, che dal 1956, anno della sua fondazione, secondo il dettato statutario internazionale si occupa delle problematiche legate al mondo femminile, sta proponendo una serie di incontri dal titolo Donne Etrusche a Perugia. Il club perugino per evidenziare sempre più il ruolo della donna, è partito da molto lontano. Secondo un progetto sviluppato dalla presidente dottoressa Gabriella Agnusdei, e concretizzato dalla dottoressa Luana Canciaioli, ha preso in esame il mondo femminile partendo dalla considerazione in cui la donna era tenuta, all'interno della famiglia, nella società etrusca. L'argomento è stato affidato alla Cenciaioli, una esperta archeologa, già direttore del Museo archeologico nazionale dell'Umbria, che lo svilupperà attraverso riferimenti legati all'ambiente perugino. L'iniziativa è stata voluta dalla presidente Agnusdei, con l'intento di coinvolgere ed interessare le socie in questo particolare momento così delicato e difficile che sta vivendo la società. Tre gli appuntamenti dati per assistere alle conferenze che saranno tenute on-line dalla dottoressa Cenciaioli, il primo oggi, poi giovedì 22 e giovedì 6 maggio, tutti alle 18 sulla piattaforma Microsoft Teams, con prenotazione su perugia@soroptimist.it. La conferenza di questo pomeriggio tratterà di Ipogei femminili: l'esempio di Casaglia. Nelle necropoli etrusche del territorio perugino sono attestati alcuni ipogei al cui interno sono presenti solamente deposizioni femminili; uno di questi casi è rappresentato dalla Tomba di Casaglia, scoperta casualmente nel 1986. I motivi raffigurati sulla fronte rappresentano miti greci e in un caso, nell'urna cosiddetta del bacio perugino l'estremo saluto di due coniugi. La cosa più interessante il corredo funerario, costituito da vasetti miniaturizzati e da un cofanetto, formato da lamelle in osso lavorato, purtroppo schiacciato dal peso della terra, il beauty-case di Thania, contenente arnesi per la toletta femminile. Giovedì 22 aprile sempre alle 18 L'amore al tempo degli etruschi, un argomento che oggi, suscita falsi pudori, ma che nell'antichità, era molto diffuso a dimostrazione di una cultura più aperta e libera della nostra, e va considerato sotto vari aspetti: filiale, coniugale, amoroso e/o erotico. Alcuni esempi si trovano nelle urne etrusche perugine di età ellenistica: nel caso dell'urna di Casaglia, marito e moglie sono abbracciati teneramente e si baciano. Ma vanno ricordate le lacrime dei due coniugi che si salutano, sulla fronte dell'urna degli Anei Marcna, rinvenuta a Strozzacapponi. Giovedì 6 maggio stesso orario: Bellezza e salute nella civiltà etrusca. Mancano vere e proprie fonti letterarie sull'argomento, ma è noto che le donne etrusche dedicavamo abbastanza tempo alle toilette. Lo possiamo dedurre da vari reperti rinvenuti come balsamari e unguenti che attestano l'uso di prodotti cosmetici. Luigi Foglietti