Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

LE CERIMONIE

Prima l'omaggio al monumento ai Caduti in tutte le guerre, quest'anno ancora più sentita perché è il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Poi la cerimonia alla sala dei Notari, con la consegna del Premio Città di Perugia. Mattinata piena quella di ieri in occasione del 4 Novembre, giorno dell'Unità Nazionale e festa delle forze armate.

Dopo la deposizione di una corona d'alloro all'Ara Pacis (purtroppo anche quest'anno molti hanno notato il degrado della fontana, che fa parte del monumento) alla presenza delle massime istituzioni, in Comune sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati, ogni due anni, a personale e uffici delle forze dell'ordine e dell'esercito. «In questa giornata in cui si cumulano importanti ricorrenze ha detto il sindaco Andrea Romizi vogliamo esprimere la nostra vicinanza ed il sentito ringraziamento a tutti i corpi delle forze dell'ordine per l'attività che giornalmente prestano in favore della cittadinanza».

Nell'ambito della cerimonia, presenti anche il prefetto Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai e il presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi, è stata consegnata all'Associazione Italiana Combattenti e Reduci una pergamena celebrativa del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte della città. Il Premio Città di Perugia è stato assegnato al personale del settore colloqui polizia penitenziaria del carcere di Capanne; alla questura, ufficio-divisione di gabinetto; ai vigili del fuoco, in particolare al personale del comando di Perugia; ai carabinieri, in particolare alla stazione di Ponte San Giovanni; all'esercito, reparto corsi Scuola di lingue estere; alla guardia di finanza, sezione operativa pronto impiego.