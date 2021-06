LAVORO

PIEGARO Vicenda Trafomec, la Regione si dice pronta a mettere in atto «tutte le iniziative utili che possano assicurare la continuità e lo sviluppo produttivo del sito e dell'area». Con una priorità: «Vanno salvaguardate le professionalità che rappresentano un valore unico nel panorama nazionale del settore». L'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni esprime preoccupazione proprio «per il perdurare dell'assenza di interlocuzione con la proprietà dello stabilimento di Tavernelle, relativamente alla continuità industriale delle attività del sito - afferma - alle prospettive di rilancio e sviluppo che si sono concretizzate con la costituzione di una società di diritto italiano, nel cui Cda figurano manager di livello internazionale che avrebbe dovuto rilevare le attività europee del gruppo, non hanno fatto seguito i necessari adempimenti per traguardare al nuovo soggetto le attività industriali, che riguardano un settore strategico sia nell'attualità che sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, tecnologie di alto livello in capo a Trafomec».

S.Can.

