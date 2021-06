LAVORO

PERUGIA «Serve la prima linea», è questo il messaggio che il segretario della Fit Cisl Gianluca Giorgi invia ad Anas. «La prima linea di Anas, rappresentata dai cantonieri spiega Giorgi è fortemente sottodimensionata. Basti pensare che, per monitorare, sorvegliare ed intervenire su tutte le strade dell'Umbria ci sono soltanto 48 dipendenti. Numero destinato a diminuire per effetto dei prossimi pensionament, che non saranno ricoperti da nuove assunzioni... il BettollePerugia, con un'intensità di traffico giornaliero importante, è seguito soltanto da tre persone».

Per questo la Fit Cisl chiede di conoscere il motivo «per cui «non si procede alla stabilizzazione dei dieci dipendenti che Anas assume per il periodo invernale, sarebbe così possibile implementare il numero dei cantonieri, internalizzando lavori che altrimenti devono essere affidati a ditte esterne, con conseguente aggravio di costi, come accade in questo momento». Una situazione simile è vissuta dai tecnici di Anas. «Geometri ed ingegneri afferma il segretario da anni subiscono un aumento degli incarichi per la gestione dei numerosi cantieri e sono chiamati ad intervenire 24 ore su 24, con l'assunzione di responsabilità sia civili che penali».

