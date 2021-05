8 Maggio 2021

LAVORI PUBBLICI

Qualcosa si comincia a muovere sul fronte dei necessari lavori di riqualificazione del plesso della primaria Rodari a San Marco. La commissione Urbanistica di palazzo dei Priori ha approvato l'appello fatto dal consigliere Pd Francesco Zuccherini, che ha chiesto una svolta per la salvaguardia della struttura. Il nodo però è quello delle risorse. Dalla commissione qualche possibile soluzione però sembra uscita. È stato proposto come criterio di fondo di prevedere nell'immediato gli interventi per i lavori più urgenti «demandando poi a futuri bandi di finanziamento ha detto il consigliere Gino Puletti (Progetto Perugia) - il resto dei lavori necessari a un utilizzo sicuro e funzionale della scuola». Erika Borghesi (Pd) ha suggerito «di inserire nell'impegno la verifica della fattibilità di utilizzo del fondo interventi di somma urgenza del bilancio comunale per finanziare i lavori di messa in sicurezza del muro esterno all'edificio». Per il muro il progetto esecutivo c'è, mancano però le risorse che invece sono disponibili, come riferito da Monia Benincasa (Edilizia scolastica) per la messa a norma antincendio del plesso. Dirigenza e docenti (il presso fa parte dell'Ic Perugia 1), preoccupati per la mancanza di fondi, hanno invitato il Comune a «voler comunque confermare che l'amministrazione ha a cuore la scuola Rodari, impegnandosi nell'immediato compatibilmente con quello che si può fare».

Ri.Ga.