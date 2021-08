Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

CORCIANO Non sarà più solo un grande piazzale a cielo aperto, ma un vero e proprio parcheggio a uso scuole, chiesa e attività commerciali.

Lo promette il Comune che decide di trasfomare lo spiazzo con un super restyling, finanziando l'opera con 100mila euro. Il maxi quartiere del Girasole a San Mariano avrà la sua area di sosta, «un grande parcheggio dalla storia travagliata, finalmente risolta - dice il vicesindaco Lorenzo Pierotti - uno spazio percepito come un parcheggio pubblico, centralissimo e pienamente vissuto; eppure, fino alla fine del 2019, non era di proprietà pubblica. Uno stallo che si perpetuava da oltre 40 anni e che ora è stato superato».

Come spiega l'amministrazione «i proprietari erano alcune aziende costruttrici e i primissimi acquirenti dei negozi del centro commerciale. Una situazione molto ingarbugliata per questo le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni non sono mai potute intervenire per migliorare la situazione di quello che è a tutti gli effetti il parcheggio più utilizzato per gli utenti di scuole, chiesa e centro commerciale del quartiere. Da qui, l'impegno dell'attuale amministrazione, grazie a una manovra di bilancio che finanzia il progetto sotto il punto di vista funzionale e dell'arredo urbano».

Nelle prossime settimane, l'area lavori pubblici del Comune dice di predisporre la gara di appalto e «i lavori saranno eseguiti entro la fine dell'anno».

