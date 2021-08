Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

LAVORI IN CORSO

CITTA' DI CASTELLO La scuola per l'infanzia di Montedoro sarà il primo edificio pubblico a Città di Castello in grado di produrre da fonti rinnovabili l'energia necessaria al suo fabbisogno. «Il cantiere al quartiere San Pio X è stato aperto insieme a quello della Primaria di Promano», puntualizza l'assessore Luca Secondi. Entrambi gli interventi sono inseriti nel piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica da 9 milioni che riguarda 14 istituti del territorio. Costruita nel 1977, sulla Montedoro verrà speso più di un milione per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico. L'edificio sarà poi dotato di pannelli fotovoltaici con i quali alimentare l'impianto elettrico, i sistemi di climatizzazione a pompa di calore e di ricambio dell'aria con recupero di calore, ma anche l'impianto solare termico per l'acqua calda sanitaria.

Sugli «importanti vantaggi economici ed ambientali della ristrutturazione grazie alla quale la scuola consumerà pochissima energia anche in conseguenza della realizzazione del cappotto termico e della completa sostituzione degli infissi, ma anche per produrre acqua calda, per la ventilazione e l'illuminazione, completamente a led», pone l'accento Secondi. A Promano è in programma un investimento di poco inferiore ai 500mila euro. Lavori finalizzati all'adeguamento sismico della struttura in cemento armato con l'obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza e di migliorare il comfort climatico mediante l'efficientamento energetico.

«Le opere consentiranno di perfezionare la fruizione degli spazi con servizi igienici accessibili ai disabili, di garantire un'adeguata prevenzione degli incendi, di assicurare aule maggiormente funzionali dal punto di vista didattico». Previsti, tra l'altro, un cappotto sismico ed il miglioramento della sicurezza della scala per il primo piano.

Walter Rondoni

