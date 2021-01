LAVORI IN CORSO

ASSISI Cinquanta nuovi posti auto in arrivo a Rivotorto. Sono infatti iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio in prossimità del plesso scolastico Fratello Sole. L'area in questione si trova immediatamente a monte della scuola, all'incrocio tra via Liverani e Giovanni Della Genga. L'intervento e' stato approvato dalla giunta insieme ad altri due progetti riguardanti nuovi parcheggi a servizio degli istituti scolastici. In tutto si tratta di 156 nuovi posto auto (95 alla scuola Pennacchi di Petrignano, 11 alla Don Milani di Palazzo e 50 a Rivotorto) per un investimento complessivo di 700 mila euro. L'intervento di Rivotorto consentirà di liberare in via definitiva dalle auto gli spazi esterni di pertinenza delle scuole aprendo scenari di riorganizzazione degli stessi a più consoni fini educativi e ricreativi. Nel parcheggio sono previste aree di raccolta e incontro così da ridurre le interferenze tra utenti e automezzi. La percorrenza pedonale del nuovo parcheggio sarà dotata di mappe tattili per ipovedenti. Gli impianti di illuminazione saranno a led e alcuni stalli dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA