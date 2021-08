Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

Un bastone per saldare i conti. Non è chiaro se sia il suo compagno di viaggio o se sia stato utilizzato per altri scopi che non siano quelli di attrezzo da passeggio solo in questa occasione. Di fatto c'è che se non fosse arrivata la polizia le cose si sarebbero potute mettere male.

L'intervento della squadra volante è avvenuto in zona Corciano a seguito della richiesta di intervento di un cittadino, il quale riferiva all'operatore 113 di essere stato bersaglio di minacce da parte di un uomo che brandiva al suo indirizzo un bastone da passeggio.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante trovavano entrambi i soggetti riuscendo a riportare la calma ed evitare epiloghi peggiori. Una volta sbolliti i bollori, i poliziotti stabilivano che la problematica era legata a un mancato pagamento di lavori edili eseguiti ma non ancora pagati, con l'imprenditore che portava al seguito un bastone da passeggio oggetto delle minacce alla persona che gli doveva ridare i soldi. L'uomo è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

FOLLIA A MONTELUCE

Da una follia all'altra, quella di un ex marito che evidentemente non si rassegna e vuole in tutti i modi tornare a far parte della vita dell'ex compagna. Succede a Monteluce, con uno straniero trentenne che picchia e minaccia l'ex moglie: la donna però riesce a chiamare la polizia e l'uomo in fuga viene bloccato nella terrazza in cima al palazzo.