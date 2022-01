Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

LA STORIA

Un compleanno dedicato all'impegno. Ma soprattutto alla scoperta di sentirsi vivi nonostante tutto, vivi proprio mentre si decide di scegliere se restare o no. È quello festeggiato ieri da Laura Santi, la giornalista perugina e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni che solo l'altro giorno ha denunciato le difficoltà di accesso per i disabili negli uffici comunali dei Rimbocchi, nonostante la prenotazione e la cortesia degli impiegati.

Laura è conosciutissima in città e molto apprezzata per il coraggio con cui vive la sclerosi multipla che da anni ormai la costringe sulla sedia a rotelle: costringe il suo corpo ma non certo il suo cervello, il suo cuore e la sua tenacia. E ieri Laura in un post da centinaia di like e decine di condivisioni, ha anche raccontato sui social la giornata del suo quarantasettesimo compleanno, per uno speciale appello alla libertà di scelta. «La mia giornata è iniziata scesa dal letto, trasportata al wc, lavata e vestita. Finirà, come ogni giornata, lavata, svestita, trasportata al wc, messa a letto, piegata nella giusta posizione per dormire senza spasmi. In mezzo, la routine che immaginate ha scritto su Facebook -. Naturale chiedersi, fino a che punto vale la pena vivere? La mia personale risposta: finché ci sono condizioni fisiche decenti, amore/affetto, scampoli di vita e sentirmi utile. Finché sai che servi a, c'è ancora un valido motivo per restare. Quest'estate mi sono sentita viva più che mai, pensate, proprio quando ho messo la mia faccia in una campagna sul fine vita. A fianco della associazione Luca Coscioni, per il referendum sull'eutanasia legale. Ho ritrovato un grande slancio, grazie a questa campagna. Ho capito, più che mai, che ancora voglio vivere. Ma che mi preme la libertà di scelta per quelli che già oggi non possono più aspettare».

Da qui l'appello alla donazione all'associazione (che si occupa anche di di disabilità e diritti connessi, libertà di ricerca, libero accesso ai dati di salute pubblica, ma anche di cambiamento climatico e democrazia partecipativa) raccolto da tanti perugini che si sono stretti a lei in un grande abbraccio.

E.Prio.