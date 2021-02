CITTA' DI CASTELLO Incontro operativo Comune - Usl Umbria 1 per l'utilizzo del Lascito Mariani. Riunione «molto proficua e molto interessante» nella quale si sono trovati elementi per l'impiego delle relative risorse. «Pensiamo al Centro Alzheimer ed a un sostegno delle Opere Pie Muzi Betti che non prevedono una programmazione a lungo termine, ma una sostanziale ed immediata operatività», rivela Bacchetta. «E' già fissato il secondo incontro, saranno all'ordine del giorno le tempistiche degli interventi». Intanto, va allargandosi il fronte per destinare alla Muzi Betti parte dei 3,7 milioni lasciati dalle sorelle Olga e Clara Mariani. Marcello Rigucci e Marco Gasperi, Gruppo Misto, in un ordine del giorno invitano ad «accedere tramite la Regione al Lascito Mariani per una somma di 500mila euro a fronte delle spese sostenute a garanzia bancaria», a «mettere a bilancio una somma congrua annua, prevedendo anche l'utilizzo dei dividendi delle partecipate». Infine, a destinare alla struttura «una parte dei fondi statali per 2,2 milioni di euro ricevuti dal comune per il Covid 19, anche se piccola».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA