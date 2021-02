© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTOArresto con inseguimento grazie alla segnalazione di un cittadino. È successo in piena notte nella zona di via della Pallotta, dove sono intervenuti agenti della squadra volante dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, allertati dalla chiamata di un cittadino alla sala operativa della questura. Aveva notato la presenza di una persona vestita completamente di nero, con uno zaino al seguito e una torcia in mano all'interno di un garage. Immediato l'arrivo sul posto di due volanti.Gli agenti si sono posizionati in modo da rendere difficoltose le possibili vie di fuga del soggetto che, visti i poliziotti, ha cercato velocemente di allontanarsi. È scattato così l'inseguimento a piedi. L'uomo non è stato mai perso di vista dai poliziotti i quali, dopo una lunga corsa fra i palazzi, l'hanno visto introdursi all'interno di un parcheggio condominiale sopraelevato, rimanendo senza possibili vie di fuga.Nonostante tutto, pur di scappare, il fuggitivo si è lanciato letteralmente nel vuoto affrontando una caduta di circa 4 metri. Alla vista del gesto gli agenti, consapevoli della pericolosità del gesto, hanno cercato fulmineamente di raggiungerlo. Ma ancora il fuggitivo non si è dato per vinto: nonostante il dolore alla caviglia, causa una contusione provocata dalla caduta, ha cercato di riprendere la fuga. Stavolta però è stato fermato dagli agenti.Ad un primo controllo l'uomo, un cittadino romeno di 36 anni, veniva trovato in possesso, custodito all'interno del proprio zaino, di un vero e proprio arsenale per lo scasso costituito da una cesoia di circa 50 centimetri e una più piccola, tre torce led e un paio di guanti da lavoro. Poi i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo presso il garage nel quale è stato visto armeggiare ed uscire l'uomo. Lì sono apparsi chiari i segni dello scasso, compatibili con gli strumenti trovati nello zaino.Considerati i precedenti, per rapina, furto aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e la relativa pericolosità sociale, lo straniero è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trattenuto nei locali di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo.