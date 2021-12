Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

L'ALLERTA

Travestiti da operai edili, in orari assolutamente compatibili con quelli di lavoro e senza dare troppo nell'occhio: peccato che in realtà siano ladri in azione. È successo fino a qualche giorno fa nelle zone di San Sisto, Santa Sabina, Lacugnano e San Mariano. Ora sta succedendo anche a Prepo. «Hanno iniziato la colonnizzazione nel nostro quartiere dopo episodi analoghi in quartieri vicini» racconta un residente agli altri nella chat di quartiere.

Allerta furti: suona forte anche a Prepo. Stando a quanto si racconta,nelle ultime ore sarebbero state prese di mira alcune abitazioni nella zona di piazza Cherubini, quella maggiormente abitata del quartiere per la presenza di vari condomini. Proprio questi sembrano essere diventati gli obiettivi della banda di ladri in azione, che potrebbero essere gli stessi che per settimane hanno colpito nella vicina San Sisto e che adesso, visto il clamore nei residenti portato dai loro blitz, potrebbero aver deciso di cambiare zona.

Due appartamenti colpiti intorno alle 18 della giornata di giovedì, con i banditi che in entrambi i casi hanno forzato una finestra per poi fare irruzione e portare via tutto quanto potevano. Si parla anche di un altro assalto sempre nelle ultime ore, con modalità sempre simili e sempre nello stesso orario: dalle diciotto all'ora di cena.

A proposito di balordi. Se l'è vista davvero brutta una donna in centro storico, minacciata con forza e violenza da due persone cui si era rifiutata di fare l'elemosina. A quel punto i due, per vendetta, hanno infilato due manici di scopa tra le ruote della donna impedendole di ripartire. A quel punto lei ha deciso di rivolgersi agli agenti del posto fisso di polizia Centro Storico che anche grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza in centro sono risaliti ai due balordi che hanno immediatamente denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

Michele Milletti