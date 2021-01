IL CASO

Non è una novità. Il parcheggio del Percorso Verde come teatro di furti ai danni di podisti o runner. Un fenomeno che ciclicamente si ripropone. E ai tempi del Coronavirus, in cui la socialità è solo un miraggio e l'intrattenimento migliore diventano le attività all'aria aperto a qualsiasi temperatura, come raccontano le tante segnalazioni, i furti sono in aumento.

Come è successo nel fine settimana quando uno sportivo perugino ha parcheggiato la sua auto per circa un'ora nell'are di sosta dalla parte del villaggio della Virgin e del cinema Multisala. Attività che al momento sono chiuse a causa del Covid, come disposto dal governo, ma il cui parcheggio è sempre molto movimentato proprio perché il parco cittadino è diventata una meta molto frequentata ad ogni ora del giorno. Sceso dall'auto, il runner, senza farsi troppo notare, ha lasciato nel vano portaoggetti il portafogli e dietro, nel baule, uno zaino con dentro effetti personali e documenti. Il tempo di un giro completo del percorso verde e l'auto è stata forzata, portafoglio e zaino sottratti. Ma c'è di più, perché l'auto è stato forzato con delicatezza, tant'è che il perugino si è accorto del furto solo a serata inoltrata, quando ha aperto il baule per portare in casa lo zaino. Stesso modus operandi, ma questa volta ai danni di una donna e alla sua auto parcheggiata verso la pista ciclabile. Giusto il tempo di una corsetta e la bauliera è stata forata sottraendo portafoglio e tablet. Le segnalazioni raccontano anche di furti che vengono fatti quasi quotidianamente ai danni di amanti di trekking oppure rider in bicicletta e non solo al Percorso Verde. L'iter è sempre quello: prendere di mira automobili in sosta mentre i proprietari sono impegnati in lunghe ore di passeggiate o pedalate. Come è accaduto nei giorni scorsi, complici anche le temperature non troppo fredde, nella zona di Monte Melino di Magione, ma anche a Castel Vieto. Tutte mete prese di mira dagli amanti dell'attività sportiva all'aperto. Il bottino è qualsiasi cosa si trova nell'abitacolo: dagli occhiali da sole, a qualche spiccio nel cruscotto. Finisce bene, invece, il furto ai danni di veterinaria e alla sua ambulanza della settimana scorsa, quando mentre era impegnata a cavalcare in un maneggio di Monte Melino di Magione. Circa una mezz'ora dopo, tornata all'ambulanza, la vittima del furto si è accorta del vetro spaccato e della borsa rubata.

Dentro il portafoglio e i documenti, le chiavi di casa e il suo lavoro. Ovvero l'agenda 2020 e 2021, con tutti gli appunti e i dettagli dei suoi pazienti, gli appuntamenti, le cure, persino il peso degli animali in cura. Insomma, una serie immensa di dati puntigliosi su ognuno dei pazienti a quattro zampe della veterinaria. La borsa e il suo contenuto sono stati ritrovati abbandonati in un campo ad Agello.



