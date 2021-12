Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Da un camioncino sospetto ai cartelli che annunciano una battuta di caccia al cinghiale. Dalla paura per il ritorno dell'incubo dei raid dei ladri alla rabbia per gli spari dei cacciatori a pochi metri da casa. Giallo a Monte Malbe: chi taglia le recinzioni e reti di protezione di case e proprietà? Un mistero che sta creando disagi e non poche arrabbiature ai residenti, tra la paura di trovarsi a tu per tu con qualche criminale e la rabbia di sentire spari provenire dall'interno delle proprietà, a poche decine di metri dalle abitazioni vere e proprie «e comunque non certo oltre i 150 metri di cui parla legge».

Una situazione di crescente tensione che ieri ha portato anche all'intervento dei carabinieri, chiamati da chi non ce la faceva più a sopportare gli spari considerati fuorilegge. Un crescendo di tensione da giorni, da quando cioè i residenti si sono nuovamente allertati per la possibilità di una banda di ladri in azione nella zona: un anno fa, esattamente di questi tempi e nonostante il lockdown, tutta l'area fu preda di una banda di ladri in grado di sfidare controlli e restrizioni orarie, e uno dei segni del loro passaggio erano proprio le reti tagliati.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, quando alcuni residenti hanno notato le reti delle loro proprietà danneggiate si sono subito premurati di avvertire gli altri residenti delle chat di quartiere (nate proprio per tenersi continuamente in contatto sul versante furti) e anche il comitato di Monte Malbe che l'allerta era tornata. Qualcuno aveva anche individuato un furgoncino sospetto, con tanto di segnalazione alle forze dell'ordine.

Ma ieri ecco il colpo di scena: alle reti tagliate fanno seguito dei colpi di fucile molto vicini alle case con cacciatori che, hanno raccontato i residenti ad altri residenti, «scorrazzavano» per le proprietà. Un crescendo di tensione che ha portato qualcuno a chiamare i carabinieri: perché va bene i cartelli in cui si annunciava una battuta di caccia al cinghiale «ma gli spari vicino casa no, anche perché» sostengono diversi residenti «in alcuni casi gli spari sono partiti da distanze ben inferiori ai 150 metri dalle case previsti». I carabinieri, una volta sul posto, avrebbero identificato qualche partecipante alla battuta e rilevando anche come se le reti sono tagliate sarebbero i cacciatori autorizzati a passare. Facendo aggiungere rabbia su rabbia ai residenti.

Michele Milletti