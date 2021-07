Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

L'ALLARME

Raccontano di essere seguiti e studiati da qualche «palo» che durante il giorno ne segue movimenti e abitudini per poi indirizzare i complici verso il punto giusto da colpire. Raccontano, anche, come l'orario si ripeta: pochi minuti dopo le nove di sera, quando le vittime designate sono in cortile o al parco a prendere un po' di fresco e fare quattro chiacchiere con i vicini di casa. Approfittando così del buio e dell'abitazione vuota. Questa, la nuova allerta furti che arriva dal quartiere di Casenuove. Un quartiere un po' paese, dove tutti si conoscono e dove la presenza di almeno due ladri (ma come detto potrebbe esserci un terzo che studia momenti e movimenti, pronto a indicare ai compari dove fare razzia) non può passare inosservata. Specie se sono almeno due settimane che, al mattino, il quartiere viene svegliato dalla notizia che un'altra famiglia di residenti è stata presa di mira con la casa messa a soqquadro.

Situazioni che i residenti, secondo quanto si apprende, avrebbero già rappresentato alle forze dell'ordine non solo in sede di denuncia ma anche chiedendo qualche passaggio «deterrente» nella fascia serale critica. Ma, si sa, probabilmente la cosa più difficile per un poliziotto o un carabinieri è quella di prevedere dove una banda possa colpire e anche riuscire a essere al posto giusto nel momento giusto nonostante si sappia dove i ladri stiano colpendo.

Ma non sempre, però, la storia finisce con i banditi che scappano col bottino e i padroni di casa a metà strada tra la rabbia per il furto subito, la paura che sia successo nella propria casa e il sospiro di sollievo che non sia successo qualcosa di più grave. No, a Casenuove almeno in un paio di casi in questi giorni la partita residente-ladro è finita con il primo a mettere in fuga il secondo.

È successo venerdì sera quando un ottantenne, carabiniere in pensione, dopo essere stato allertato dalla moglie di una figura scura all'esterno di casa. Il signor Saverio intorno alle 21.30 di venerdì si è reso conto come all'esterno della sua casa ci fosse un ladro ed è corso ai ripari: «Sono andato a prendere il mio fucile regolarmente detenuto - ha detto alle telecamere di Umbriaon.it e Umbria tv - e poi sono uscito di casa. A quel punto ho esploso due colpi in aria, per spaventarlo e indurlo alla fuga. Sono un ex carabiniere, non voglio certo finire nei guai».

Un gesto di grande coraggio e lucidità, ma non l'unico. Dal momento che la strada racconta come un altro bandito (o lo stesso se, come sembra, la banda in azione nel quartiere è la stessa) un giorno o due prima sia stato messo in fuga stavolta da un'anziana che vive assieme al marito: i due tengono in casa un bastone proprio per difendersi da eventuali assalti, e quando lei si è resa conto di avere un ladro in casa avrebbe preso il bastone e sarebbe riuscita a colpire il ladro mentre stava scappando. Legittima e comprensibile difesa, anche se è molto meglio affidarsi alle forze dell'ordine.

Michele Milletti