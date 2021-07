Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Gruppi di italiano, matematica e inglese. E c'è anche un laboratorio di giornalismo con una redazione di futuri cronisti porti a scoprire e raccontare il territorio che li circonda. Con una partecipazione massiccia, tante attività proposte e soprattutto un modo per rinsaldare un già forte legame con il proprio quartiere che solo l'emergenza Covid-19 aveva un po' interrotto, è entrato nel vivo il piano scuola estate per 240 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Perugia 13 di Ponte Valleceppi. Per tante realtà il piano estate è occasione per rilanciare socialità e relazioni, dando il via a nuovi progetti. Per la scuola della dirigente Franca Rossi però è qualcosa di più, è un modo per tornare sul modello di sempre, quello di una istituzione scolastica abituata ad ampliare sempre l'offerta formativa, a lavorare anche di pomeriggio e dare così «un grande supporto agli aspetti culturali, relazionali ed emotivi dei ragazzi». Un impegno che ha riscosso successo anche con il piano per le attività estive in corso, viste le presenze registrate sia fra i ragazzi della Primaria (che si ritrovano al plesso Leone Antolini) che della Secondaria di primo grado, impegnati alla Bonaparte Valentini, così come fra il personale docente, quasi tutti interni. Fino all'8 luglio gli studenti di vari plessi (anche di Casaglia, Pianello, Collestrada e Sant'Egidio) si ritroveranno dal lunedì al giovedì per 3 ore al giorno.

L'IMPEGNO

«Non era scontato continuare la scuola così, dopo un anno molto faticoso», ha detto la dirigente Rossi, che ha aperto le porte della sua scuola per parlare delle attività estive. Ad incontrare Il Messaggero nel cortile della Primaria di via Garigliano c'erano anche Claudia Giommetti, Rita Ferrucci, Laura Urali e Savina Costantino, ma soprattutto c'erano i protagonisti del piano scuola estate, i ragazzi che con le attività in corso possono dare seguito ad un percorso sviluppato nel lungo periodo di didattica digitale integrata. Seguendo le linee guida del Miur per le lezioni mattutine, nel periodo più difficile non sono mancati tanti pomeriggi con laboratori di robotica, potenziamento della lettura, inglese e musica. Quest'ultima particolarmente importante per quel tema tanto caro all'Ic 13, il legame con il territorio.

FORTI LEGAMI

Gli studenti hanno lavorato, e continuano a farlo (ci sarà un'esibizione il 4 luglio per la festa della musica) con la filarmonica di Pretola (che ha messo a disposizione esperti e strumenti), arrivando anche a registrare un cd che ha riscosso successo immediato. Un piccolo grande esempio di sinergia fra associazionismo e scuola, che guarda anche all'importanza del far tramandare tradizioni e costumi del territorio, e presta particolare attenzione anche alle relazioni con il mondo delle imprese locali. Proprio in questi giorni i ragazzi del laboratorio di giornalismo hanno visitato le Officine Galletti, andando così alla scoperta di una realtà storica del territorio e trovando spunti per la pagina economica del loro giornale. «È fondamentale intrecciare il rapporto con il territorio, crediamo nel rapporto fra le parti per arricchire la proposta formativa e abbiamo sempre trovato un riscontro positivo». Per i ragazzi una bella esperienza, che ha permesso di capire aspetti del mondo del lavoro come la sicurezza, i ruoli e le responsabilità di chi lavora in grandi aziende.

Riccardo Gasperini