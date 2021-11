Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

IL FUORI PROGRAMMA

SPELLO Che Papa Francesco potesse tornare a Spello dopo l'incontro di Assisi se l'aspettavano in molti. E l'amore e la devozione dei fedeli al Santo Padre è stato ancora una volta premiato. Da poco dopo le 11 di ieri sono arrivati davanti al monastero della Clarisse a Vallegloria i primi sparuti curiosi in attesa del Papa. Di ufficiale non c'era nulla, ne nulla è in nessun modo trapelato dalle fonti ufficiali, ma quando sulla strada che da un lato ha i giardini pubblici e dall'altro il monastero di Vallegloria s'è iniziato a vedere il via vai di auto con persone in borghese al loro interno, il tam tam è velocemente rimbalzato tra le vie e i vicoli di Spello: qualcosa, infatti, stava per accadere. E così poco dopo le 12.30 un corteo di auto con i vetri oscurati, accolto da una cinquantina di fedeli, è entrato nel Monastero segnando l'arrivo del Santo Padre che s'è trattenuto a pranzo con le clarisse. Poi intorno alle 14.30 il Papa ha lasciato Vallegloria a bordo della Fiat 500 con cui era arrivato. Dall'interno dell'auto con i finestrini abbassati il Pontefice, sorridente, ha stretto le mani di alcuni dei fedeli che lo attendevano. Tra loro un uomo che ha gridato, commosso: «Lunga vita al nostro Papa». «È stata ha detto il sindaco di Spello, Moreno Landrini una straordinaria emozione per la nostra comunità e per Spello. Pensare che Papa Francesco è tre volte che visita il Monastero di Vallegloria... ne parlavamo con don Diego nel momento del saluto, ci riempie il cuore di gioia pensando che c'è un convento così importante a livello di spiritualità e di fede qui a Spello».

Giovanni Camirri

© RIPRODUZIONE RISERVATA