Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

LA VICENDA

UMBERTIDE Per problemi familiari aveva deciso di farla finita. L'ha convinto a recedere la Squadra Volante con l'aiuto degli automobilisti di passaggio. L'altra notte personale del Commissariato di Città di Castello, in servizio di controllo del territorio, è intervenuto a Umbertide sulla corsia sud della superstrada E45, scelta da un 60enne italiano per tentare il gesto estremo. La telefonata al 112 l'aveva segnalato mentre cercava di raggiungere la sommità della scarpata del cavalcavia al chilometro 103+400 per gettarsi sulla carreggiata. A quel punto è scattata l'operazione condotta su due fronti. Da un lato l'operatore radio del Commissariato ha guidato le persone presenti perché parlassero il più a lungo possibile con l'uomo. Dall'altro l'equipaggio della Volante, arrivato sul posto, ha completato l'opera di mediazione, incoraggiandolo a desistere. Un'azione rapida e professionale, al termine della quale il 60enne è stato affidato alle cure del personale sanitario. Probabilmente, il poveretto aveva pensato di togliersi la vita per i dissidi con la figlia minorenne, residente fuori regione.

W.Rond.

