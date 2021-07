Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

LA VICENDA

Sulla convenzione tra Comune e Sipa per la gestione dei parcheggi in città arriva una bocciatura dall'Anac e palazzo dei Priori si muove per dare riscontro a delle raccomandazioni espresse dall'autorità nazionale con una recente delibera. Lo fa affidando ad uno studio legale esterno, con una spesa prevista di oltre 20mila euro, un servizio di supporto giuridico-amministrativo per la revisione della convenzione. Una mossa necessaria perché per dare riscontro all'Anac c'è un limite di tempo (45 giorni dal ricevimento della nota) e servono «competenze molto specialistiche di natura giuridica e soprattutto economico finanziaria in materia di partenariato pubblico privato e analisi dei piani economici finanziari» che il Comune non ha internamente. Il futuro è tutto da definire ma non è da escludere che possano spuntare cambiamenti, forse al ribasso, delle tariffe.

Nel mirino dell'Autorità nazionale anticorruzione, sono finite due revisioni della convenzione originaria fra Comune e Sipa. Convenzione che regola la gestione di tutti i parcheggi a sbarra e delle strisce blu in città.

I particolari emergono da una determinazione dirigenziale, la numero 1520, dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune, che ripercorre tutti i punti del lungo percorso. La prima revisione del piano economico finanziario e della convenzione, arrivata dopo la realizzazione del parcheggio di Pian di Massiano, prese forma con una delibera di giunta del dicembre 2009, poi diventata atto integrativo della convenzione nel 2013. La seconda è invece del 2017, quando da parte di Sipa arrivò, fra le altre cose, anche una proposta per la ristrutturazione del parcheggio Mercato Coperto. Anche questa fase passò per una delibera della giunta comunale.

È stato poi un esposto, presentato dall'allora consigliere comunale Cristina Rosetti, a mettere in moto l'Anac che ha avviato la procedura di vigilanza, sviluppata a partire dal 2019. La determinazione dirigenziale 1520, riporta che l'Anac, con la delibera 417 dello scorso giugno «adduce una serie di illegittimità asseritamente riscontrate nelle due fasi di rinegoziazione del contratto di concessione ed incentrate, a suo parere, in un'errata valutazione dei presupposti e delle condizioni poste a base del riequilibrio del pef e della revisione della convenzione». Il Comune, preso atto delle indicazioni, che escludono comunque particolari illegittimità, ha aperto unn canale con Sipa per valutare «congiuntamente una revisione della convenzione mediante rinegoziazione delle condizioni contrattuali e una revisione del piano economico-finanziario». La società è stata invitata a formalizzare una proposta di revisione della convenzione «rideterminando le poste dare-avere in linea con la natura del contratto di concessione e rinunciando a quanto Anac ha ritenuto concretare un non consentito ampliamento del perimetro delle aree in concessione» sulla base delle delibere di giunta del 2009 e del 2017.