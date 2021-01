LA VICENDA

GUBBIO Lo stendardo attribuito a Benedetto Nucci è tornato a casa. Fa bella mostra di sé, il tutto il suo splendore, nel quartiere di San Martino negli storici locali dell'Antichità A.M. Marcelli di Luigi Minelli che è riuscita ad aggiudicarselo, riportando a Gubbio un'opera preziosa e suggestiva del pittore eugubino vissuto tra il 1515-1516 e il 1596. L'olio su tela di 222x167 centimetri, dipinto su due lati, è stato battuto all'asta il 21 dicembre scorso da Wannenes Art Auctions a Genova. Adesso si vorrebbe fortemente che restasse in città, con l'attenzione rivolta a come potranno muoversi per esempio la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (potrebbe essere il primo acquisto artistico in chiave eugubina del nuovo presidente Cristina Colaiacovo, magari da collocare negli spazi delle Logge dei Tiratori) oppure il Comune per inserire nella collezione pubblica una testimonianza artistica ritrovata.

L'opera è di grande valore artistico ed economico per la qualità pittorica, l'attribuzione e rarità, impreziosita dal fatto che è stata realizzata su un'unica tela e probabilmente per una ricca committenza. Potrebbe essere stata in possesso di una famiglia nobile di Fano. Per lo storico locale Ettore Sannipoli si tratta di una testimonianza del periodo di maturità dell'artista, quando le sue creazioni si contraddistinguevano «per la trama cromatica, descrizione meticolosa delle scene e grafia incisiva».

La scena principale descrive la Comunione degli Apostoli, mentre sull'altro verso è raffigurata la Trasfigurazione. L'Antichità A.M. Marcelli di Luigi Minelli, fondata nel 1950 da Amina Bucchi Marcelli per continuare con i fratelli Alfio e Lanfranco fino al subentro di Luigi e Matteo Minelli con la lunga collaborazione nel tempo di Mario Minelli, opera a livello internazionale partecipando alle mostre più importanti d'Italia. Questo stendardo rappresenta un'operazione dal forte impatto. «L'abbiamo scoperto - racconta Luigi Minelli - perché siamo oltremodo attenti al mercato in ogni parte del mondo, con una predilezione per le opere di Gubbio visto l'attaccamento alla nostra terra e allo straordinario patrimonio culturale ed artistico». Così è potuto tornare proprio grazie alla sensibilità, l'eugubinità e l'abilita professionale di questi antiquari che nella consolidata attività hanno già riportato nel luogo d'origine opere importanti di Ottaviano Nelli, Guido Palmerucci detto il Palmeruccio, Mello da Gubbio (una pregiata tavola ritrovata a New York), Mastro Giorgio Andreoli (come il piatto La Caduta di Fetonte fortemente voluto dal Comune con l'allora sindaco Paolo Barboni e pagato 220 milioni in un'asta nel 1991) e ispirate al patrono Sant'Ubaldo. «Quando troviamo un'opera eugubina - spiega Matteo Minelli - scatta in noi qualcosa di speciale, oltre ogni sensibilità artistica».

Massimo Boccucci

