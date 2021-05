19 Maggio 2021

LA VICENDA

GUBBIO Hanno trovato la via eugubina due reliquiari del 1700, in rame argentato, che vengono dalla Spagna, con frammenti di pelle di Sant'Ubaldo e San Sabino. I due busti alti 70 centimetri sono di scuola spagnola e risultano donati da Papa Benedetto XIII alla cattedrale del Salvatore di Saragozza. Fin dal 1500 le chiese di Saragozza si sfidavano per avere le migliori reliquie. Le ha portate a Gubbio l'Antichità A.M. Marcelli di Luigi Minelli e ora sono in bella mostra negli storici locali dell'attività a San Martino. Sono stati custoditi nella cattedrale del Salvatore, una delle due metropolitane di Saragozza insieme alla basilica e cattedrale del Pilar. Chiamata la Seo sorge sul sito dell'antico Foro romano di Augusto e della moschea maggiore della Taifa di Saragozza. «Stavamo dietro da un paio di mesi - spiega l'antiquario Matteo Minelli - al busto di Sant'Ubaldo, che veniva ceduto solo in coppia con San Sabino. Non intendiamo venderlo, ci teniamo come famiglia ad acquisire le opere d'arte d'impronta ubaldiana. Stiamo pensando a un museo con quadri, ceramiche e altre testimonianze della presenza del patrono nel mondo». L'antichità A.M. Minelli, fondata nel 1950 da Amina Bucchi Marcelli per continuare con i fratelli Alfio e Lanfranco fino al subentro di Luigi e Matteo Minelli e la lunga collaborazione di Mario Minelli, è sempre in prima linea nel riportare a Gubbio opere di valore. E' il caso dello stendardo attribuito al pittore eugubino Benedetto Nucci (1515-1516/1596): per vederlo restare in città si fa affidamento sul Comune o la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che, presieduta da Cristina Colaiacovo, potrebbe acquisirlo per collocarlo negli spazi delle Logge dei Tiratori.

Massimo Boccucci

