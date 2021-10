Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:00

LA VICENDA

GUALDO TADINO Grave disavventura per una famiglia che a causa delle forti piogge cadute per tutta la giornata di ieri, è stata costretta a lasciare la propria abitazione. Ieri pomeriggio, dopo ore ed ore di pioggia continua gli sfortunati protagonisti di questa vicenda - marito e moglie con due figli minori residenti nel centro storico - hanno fatto una chiamata di emergenza ai vigili del fuoco a causa di importanti infiltrazioni di acqua dal tetto. I vigili del fuoco della stazione di Gaifana intervenuti sul posto hanno verificato l'entità delle infiltrazioni giudicandole talmente gravi da poter pregiudicare la stabilità dell'edificio e così è stata disposta l'evacuazione della famiglia. Le operazioni si sono svolte anche con l'assistenza dei vigili urbani che, grazie all'intervento dei servizi sociali comunali, hanno provveduto a collocare la famiglia provvisoriamente in un'altra abitazione, in attesa delle necessarie verifiche tecniche sull'immobile oggetto di infiltrazioni. Gli stessi vigili del fuoco di Gaifana sono dovuti intervenire anche per altri episodi di allagamento sia a Gualdo Tadino che e Nocera Umbra.

Come rilevato dalla stazione meteo di Palazzo Mancinelli, nella giornata di ieri sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia nella zona del centro città. Una precipitazione sicuramente attesa dopo tanta siccità che però, oltre ad arrecare diversi disagi, verrà in gran parte dispersa senza essere assorbita dal terreno.

Francesco Serroni

