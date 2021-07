Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

LA VICENDA

FOSSATO DI VICO Assolti con formula piena: la Corte d'appello di Perugia, un anno dopo, ribalta la sentenza di primo grado in relazione alla vicenda del monastero delle suore benedettine di Fossato di Vico. Una vicenda iniziata dopo il terremoto del 97 e che ieri ha visto gli amministratori della ditta che doveva svolgere i lavori, Ubaldo e Maurizio Passeri (difesi dall'avvocato Giuseppe Caforio) e il direttore dei lavori, l'ingegnere Ruggero Minelli (assistito dall'avvocato Franco Libori) assolti con formula piena dopo la condanna del luglio 2020. Revocate anche le statuizioni civili che aveva comminato il tribunale in primo grado. «Finisce così una vicenda penale che ha riabilitato impresa e direttore dei lavori», dicono con soddisfazione le difese degli imputati. Il processo aveva visto le suore benedettine di Fossato di Vico parte civile contro la ditta che doveva occuparsi dei lavori di ristrutturazione del monastero di Santa Maria della Fonte, danneggiato dal sisma che sconvolse l'Umbria quasi un quarto di secolo fa. In primo grado, come detto, Ubaldo e Maurizio Passeri erano stati condannati assieme a Minelli a due anni e mezzo di reclusione oltre a 1200 euro di multa per il reato di tentata truffa. Il tribunale aveva riconosciuto in favore del monastero una provvisionale di 100mila euro, provvisoriamente esecutiva, oltre al pagamento delle spese processuali.

Finisce così una storia giudiziaria che si trascina dal 2014 (a fronte di lavori partiti nel 2008 e mai terminati) cominciata dopo che una suora architetto aveva segnalato le presunte irregolarità. Da una parte l'accusa all'azienda di aver truffato le religiose (assistite dall'avvocato Anna Sorbelli) perché i lavori previsti, e per i quali le monache avevano avuto accesso a finanziamenti pubblici per 1,7 milioni, non erano mai stati terminati e anche per aver richiesto ulteriori pagamenti direttamente dal conto corrente del Monastero, asserendo di aver sostenuto costi maggiori rispetto a quanto inizialmente preventivato. Dall'altra la difesa dell'azienda che ha sempre contestato il fatto sostenendo come ci fosse un accordo tra le parti di deviare parte delle somme stanziate per la ricostruzione ad altri lavori. Con l'assoluzione già in primo grado di Riccardo Passeri, rappresentante della ditta, uscita subito dal processo per insufficienza di prove. Una storia comunque che racconta, al di là di quanto stabilito dalla verità processuale, di monache costrette da quasi dieci anni a vivere senza acqua calda.

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA