LA VICENDA

CITERNA Fa discutere ed accende il fuoco della polemica la lettura in classe di un libro arabo-italiano alla scuola di Fighille, frazione di Citerna. «Abbiamo saputo che alla Primaria Franchetti giovedì una madre si sarebbe improvvisata insegnate e avrebbe impartito lezioni di arabo», rivelano il vice segretario della Lega Umbria, Riccardo Marchetti, il commissario provinciale Manuela Puletti, il consigliere regionale Valerio Mancini. «Doveroso che la scuola relazioni. Sembra infatti che la donna non sia in possesso di abilitazione all'insegnamento... sarebbe grave per di più in un momento di emergenza sanitaria. Vorremmo sapere se i genitori siano stati avvertiti. La formazione è una cosa seria, ci sono programmi ministeriali da rispettare. Non denigriamo una cultura diversa, ma è difficile giustificare l'accaduto». La scuola ha postato la foto dell'incontro sulla sua pagina Facebook: «Grazie alla preziosa collaborazione con una mamma, in quinta, il progetto di lettura sta prendendo sempre più forma. La lettura di un libro bilingue come strumento per creare un ponte immaginario tra culture differenti...leggendo superiamo ogni distanza».

W. Rond.

