LA VICENDA

CASTIGLIONE DEL LAGO Le telefonate partite a metà mattina e il via vai dei genitori davanti alla scuola primaria Anna Frank di Colonnetta di Sanfatucchio, per prelevare anzitempo gli oltre cento studenti dalle loro classi.

Ieri si sono concluse così le lezioni dopo che nella scuola si erano verificate diverse anomalie e guasti. Un corridoio e alcune aree dell'edificio allagate a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento che hanno costretto alla chiusura del plesso. È stata forse la rottura dell'impianto termico a causare anche la caduta di una porzione dei controsoffitti. Ce n'era abbastanza per sgomberare la scuola che ora, per ordinanza del Sindaco Matteo Burico, rimarrà chiusa tre giorni, da oggi al 30 gennaio compreso. Insegnanti, personale scolastico e studenti ritorneranno in classe il 1 febbraio.

Nella comunicazione del Sindaco di Castiglione del Lago agli studenti si legge di un grave guasto all'impianto di riscaldamento che ha provocato importanti danni strutturali all'immobile con diffuse infiltrazioni d'acqua dal solaio e crollo parziale di alcune porzioni di controsoffitto. Per rimettere in sicurezza l'edificio in tempi rapidi è già stato dato incarico ad una ditta specializzata di risolvere i guasti.

Gianni Agostinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA