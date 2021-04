10 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







LA VICENDA

ASSISI Ti pago con Postepay, digita questo codice. E' scattata così la truffa telematica ai danni della proprietaria di un negozio di ottica dell'Assisano. La donna è stata contattata telefonicamente nei giorni scorsi da un cinquantaseienne che ha manifestato l'interesse verso l'acquisto di un paio d'occhiali costosi. Trovato l'accordo sul prezzo di vendita (750 euro) è stata definita la modalità di spedizione, quindi il pagamento da eseguire immediatamente tramite postepay. Annusata la scarsa dimestichezza della donna con questo metodo di pagamento, il truffatore l'ha guidata telefonicamente nell'operazione. Col risultato che a ricevere i soldi non è stata la donna che ha venduto gli occhiali, ma il finto acquirente. Il truffatore è riuscito ad invertire sia il mittente che il beneficiario dell'operazione incassando così l'intera somma abilmente versata sulla postepay di una complice.

La procedura di questo raggiro è sempre la stessa: la vittima della truffa digita i codici che le vengono dettati (in questo caso il numero seriale della carta della complice) poi, distratta dalle domande che il truffatore le pone riguardo al bene venduto, non realizza che sta caricando la Postapay di un'altra persona anziché la sua. Ora l'uomo e la cinquantaquattrenne complice, già noti alle forze dell'ordine, dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di truffa in concorso.

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli hanno controllato 317 persone, 240 veicoli e 77 esercizi commerciali. Tre persone sono state sanzionate per aver violato le misure anti Covid e due denunciate.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA