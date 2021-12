Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

Quando Cecilia si trasferisce in una nuova città, per completare gli studi in economia, è convinta che le sue preoccupazioni più grandi saranno di carattere economico. Ben presto, però, si renderà conto che esistono sfide ben più complicate. Così, sullo sfondo di una città fatta di persone ancor prima che di strade e palazzi, Cecilia affronterà le sue paure più profonde. Il romanzo Verdenotte (edizioni Drawup) nasce da un racconto e sviluppa dopo una lunga incubazione con la prima traccia nel 2010 e la rivisitazione nel tempo, con la presentazione a Valfabbrica alla presenza del sindaco Enrico Bacoccoli, l'assessore alla Cultura, Lorena Caneschi, il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, e il parroco don Antonio Borgo. «Due anni fa - racconta l'autrice - ho rimesso mano al romanzo con l'intenzione di revisionarlo. Qualcosa mi ha spinto a riscriverlo del tutto, convinta di aver finalmente capito la vera storia che ha visto aggiungersi pezzo dopo pezzo altri dettagli».

L'idea centrale del romanzo, diviso in parti ciascuna intitolata con il nome di un personaggio, è il cambiamento, la possibilità che spesso la vita ci pone davanti e che ci costringe a scegliere tra intraprendere una strada nuova o rimanere attaccati a ciò che si è sempre stati. «Le cose non dette, le domande non poste - riflette Jessica Brunetti - e i gesti non compiuti peseranno tanto quanto ciò che accade realmente. La storia continua lineare senza mai tornare indietro su ciò che avvenuto in precedenza. Tutto questo in un'ottica di realismo, in quanto nella vita non sempre possiamo avere le risposte ai dubbi che ci tormentano».

Massimo Boccucci