Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

LA QUESTIONE

GUBBIO Sembra la pista di un autodromo il vecchio tracciato della strada statale numero 219 Pian d'Assino tra Mocaiana e Monteleto, nei pressi del cimitero, a ridosso delle strisce pedonali. Il problema viene sollevato con forza da un gruppo di famiglie che risiedono nella zona che lancia l'allarme invitando l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti. «Vorremmo porre l'attenzione - scrivono in una nota - sul continuo mancato rispetto delle norme del codice della strada sui limiti di velocità dalla maggior parte di automobilisti e motociclisti in questo tratto. Vengono infrante continuamente le regole tra i sorpassi, la velocità non rispettata e i pedoni lasciati alla speranza che tutto vada bene».

C'è chi propone l'attivazione di un autolovelox che possa indurre a limitare le scorribande. «La Polizia locale talvolta prova a fare da deterrente - sottolineano i residenti - ma purtroppo non basta e questa attività si sta rivelando sostanzialmente inutile. Dovrebbero essere presenti quotidianamente e in diversi momenti della giornata, ma ciò è praticamente impossibile. Noi pensiamo che la sicurezza sia soprattutto un problema culturale e di educazione». Vengono richiamati i dettami della buona condotta per prevenire gli incidenti, secondo cui automobilisti, ciclisti, utenti di monopattini e pedoni devono firmare un patto di condivisione della strada basato sul rispetto reciproco. Alla base ci sono le regole del codice della strada e il buon senso al volante, stando attenti a bici e pedoni, specie di notte, non sorpassando i veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali, non sostando su piste ciclabili, marciapiedi e strisce. In qualunque modo ci si muove - viene evidenziato - non bisogna farsi distrarre dallo smartphone e nei cambi di direzione va sempre verificata la presenza di pedoni e ciclisti. La parola d'ordine è rispettarsi, in Italia ogni anno perdono la vita per gli incidenti stradali oltre tremila persone.

Massimo Boccucci

