Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

LA TRAGEDIA

Solfagnano, tarda mattinata di mercoledì tre agosto: Mattia Romani, 29 anni, sta presumibilmente tornando verso casa, a Rancolfo, in sella alla sua moto. Una giornata come tante, che basta poco per trasformare in tragedia: uno scontro con un'auto, un impatto tremendo e un'altra giovane vita che si spegne. Mattia lotta come un leone, il suo fisico giovane fa di tutto per rimanere aggrappato alla vita, ma a nulla serviranno la corsa all'ospedale Santa Maria della misericordia, le cure ricevute in ambulanza prima e al pronto soccorso poi, il ricovero ulteriore nel reparto di terapia intensiva: il cuore del ragazzo si ferma nel primo pomeriggio.

Un ragazzo molto conosciuto e apprezzato nella zona di Colombella, dove era nato e dove risiede la sua famiglia, e anche a Rancolfo dove attualmente risiedeva. Appassionato di tiro con l'arco e della sua moto blu, un impiego come barman ai giardini Thebris di Ponte Felcino tra le sue esperienze lavorative, nelle prossime ore Mattia verrà sottoposto ad autopsia e a tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause della sua morte. Accertamenti sui quali stanno lavorando anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale: tra le cause dell'incidente potrebbe rilevarsi anche quella di una mancata precedenza, con i mezzi che venivano da direzioni opposte. Secondo quanto si apprende, il conducente come da prassi in caso di vittime sulla strada sarebbe stato indagato per omicidio stradale.

Di certo c'è un dato che rende questa tragedia ancora più insopportabile: quello di Mattia è il dodicesimo incidente mortale a Perugia e provincia da maggio. Da quando cioè si è progressivamente tornati alla normalità dopo la zona rossa.

«Abbiamo appreso con dolore della scomparsa del nostro giovane concittadino - si legge in una nota del Comune- vittima di un tragico incidente. Alla sua famiglia va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Di fronte a questa ennesima tragedia vogliamo rivolgere il nostro accorato appello a tutti affinché osservino alla guida la massima prudenza. Preoccupano, infatti, il numero e la gravità dei sinistri occorsi nell'ultimo periodo. Riteniamo quantomai prioritario un momento di confronto tra tutti i soggetti preposti al fine di individuare le azioni più efficaci per prevenire ulteriori gravi episodi».

Michele Milletti