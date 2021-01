LA TRADIZIONE

Tutti pazzi per il torcolo di San Costanzo. Nel giorno in cui la città tutta celebra uno dei tre patroni, c'è stata una vera e propria corsa all'acquisto del tipico dolce tradizionale. A partire dal centro storico.

TUTTI IN FILA

Già dalla prima mattinata, davanti ad uno dei forni dei Tre Archi c'era una fila ordinata, come il Covid impone per i negozi dalla piccola metratura. «La vendita del torcolo di San Costanzo spiegano dal Cofopa sta andando molto bene oggi. Abbiamo già finito la prima scorta, stiamo aspettando la seconda». Insomma, al ciambellone cittadino proprio non si rinuncia. Vendita che, però, non sono andate benissimo poco più avanti, in corso Cavour. «Non è nemmeno paragonabile al San Costanzo dell'anno scorso spiegano le Katia e Francesca di Deliziosi Pasticci -. Purtroppo mancano tutti quei clienti che, a causa del coronavirus, lavorano forse in smart working e quindi non fanno da noi colazione con il tradizionale dolce». Per la tradizione popolare la forma a ciambella di questo dolce simboleggia la corona di fiori (i canditi) che fu apposta sul corpo decapitato del martire mentre i cinque tagli obliqui sulla superfice rappresentano le porte di accesso ai rioni della Perugia vecchia. Fila che continuava anche in piazza Matteotti dove per tutta la mattinata avventori golosi e perugini con pazienza e disciplina hanno atteso il proprio turno per entrare in due dei forni cittadini. «Le tradizioni vanno rispettate racconta Antonio Giulietti che con pazienza è in fila da una quindicina di minuti , nonostante un po' di pioggerella e quel poco di tempo in più di attesa. E poi, diciamocelo, il torcolo è proprio buono».

TORCOLO SOCIAL

Forse complice il fatto che quest'anno le persone si sono ritrovate a degustare il dolce tradizionale in casa, il torcolo è stato sicuramente tra le foto più condivise sui social. Politici e non hanno resistito ed hanno immortalato il ciambellone perugino. La festa del patrono cittadino è stata pensata anche per i più piccoli. Come le attività che ieri sono andate in scena al Post, museo della scienza in via del Melo, che ha riproposto laboratori didattici, in completa sicurezza, a tema San Costanzo.

Cristiana Mapelli

