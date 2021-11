Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

TORGIANO La pandemia non ferma la rievocazione storica de La Guerra del sale che, nella città del vino, dove è nata nel 2018 per rievocare la battaglia del 3 giugno 1540, che la vide protagonista oppositrice di papa Paolo III Farnese che aveva imposto esose tasse sul sale, resiste anche se ridimensionata. Quest'anno si svolgerà nei giorni di sabato 13 e domenica 14, ma seppur diversifica, consentirà comunque il lancio di un nuovo importante momento, Fiori di Sale, un progetto ideato dal Comune di Torgiano insieme all'associazione Guerra del Sale, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con l'occhio benevolo della Regione.

Si intende così valorizzare le competenze artistiche ed artigianali del territorio che, oltre a coinvolgere tanti ragazzi, si metteranno al servizio della comunità con laboratori che intendono produrre un innalzamento culturale di grandi e piccini, oltre a creare un attrattore culturale importante per tutto il comprensorio del perugino.

Dopo attente ricerche, favorite dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, sarà possibile procedere al conio di una moneta che rievochi quello che dal 2 aprile al 2 giugno del 1540 mise in circolazione il famoso quattrino che sostituì il baiocco come moneta corrente. Hanno presentato ieri mattina la manifestazione, nella sala Fiume di Palazzo Donini, il sindaco Eridano Liberti, la presidente della associazione promotrice Guerra del Sale, Tatiana Cirimbilli e il direttore artistico Gianluca Foresi, esperto organizzatore di eventi in costume, attore, regista, improvvisatore. Debutto sabato 13 alle 18 nella sala Sant'Antonio con Il racconto per figure e immagini al tempo della Guerra del Sale, una conferenza del professor Alberto D'Atanasio. Il 14 il ricco programma inizierà alle 15 con l'apertura del mercato medievale, a seguire giochi storici con Monna Amnerys e Messer Diego.

Interessanti saranno le Scene di vita di un accampamento militare del 1500 ricreate dall'Associazione Scannagallo con l'esibizione dei balestrieri di Porta Rocca di Orvieto. Animazione per le vie con le Muse del Diavolo e gli acrobati del Borgo. Alle 17 momento clou per l'assegnazione del Palio del sale che andrà al Rione di Torgiano che vincerà la tenzone in rima. Altra esibizione di sbandieratori e musici di Amelia. Gran finale alle 19 con spettacolo di giullaria e danza aerea con gli acrobati del borgo.

Luigi Foglietti

