Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

Il tema è scelto da tempo, Gli Etruschi e Roma. Sono in corso anche gli ultimi ritocchi poi, da domani, si alzerà il sipario su uno degli appuntamenti culturali più attesi. È la nuova edizione di Velimna, che comincerà alle 19 con la tradizionale inaugurazione nell'area archeologica dell'Ipogeo dei Volumni con la conferenza La presenza di Roma nel territorio perugino.

GIOVEDÌ

Fitto il programma della manifestazione, targata Pro Ponte, che andrà avanti per tutto il mese di settembre. Nella giornata di giovedì spazio ad uno spettacolo di coreografie ginniche e lotta antica, a cura dell'associazione sportiva JudoGym. Gli appuntamenti proseguiranno con una lezione sui cibi etruschi e relativa degustazione alla necropoli del Palazzone. Poi uno spettacolo teatrale sulla Biga di Monteleone.

SABATO

Un vero e proprio tuffo nella storia per Ponte San Giovanni e l'intera città che andrà avanti sabato, quando già dalla mattina sono in programma spettacoli e iniziative per bambini, con una visita guidata alla Necropoli e all'Antiquarium. Nel pomeriggio, al parco Pascoletti, saranno montati accampamenti etruschi e romani con laboratori didattici e spettacoli rievocativi di vita etrusca e romana con i gruppi storici di Velimna, de I Rasenna di Cerveteri, Legio XVI Flavia di Otricoli, Legio XXII Primigenia di Spello, Legio I Minervia di Roma. La sera, alle 21, ci sarà un suggestivo corteo storico nella zona del parco al teatro degli Etruschi, con spettacolo finale.

DOMENICA

La prima settimana di Velimna si chiuderà domenica, sempre al parco ponteggiano dove prosegue il programma a partire dalle ore 10. Iniziative per bambini, attività di laboratorio, combattimenti tra i figuranti dei gruppi storici romani, matrimonio etrusco, scene di vita quotidiana. Questa prima parte di Velimna si concluderà con la Cena del Lucumone, alle 19,30 nell'area del parco.

La seconda parte di eventi prenderà il via il 15 settembre e andrà avanti fino al 26. In programma ci sono altre iniziative artistiche, storiche e culturali: una mostra scientifica e fotografica sulla civiltà etrusca, convegni, visite guidate, conferenze, camminate guidate e consegna dell'Etrusco d'oro 2020. Questi i riferimenti per informazioni, prenotazioni dei costumi corteo storico, camminate e spettacoli, cena etrusca: 3482814117, 3478316882, 3467288815 e 3478593790. L'evento si svolgerò nel rispetto delle normative anti Covid.

Riccardo Gasperini

