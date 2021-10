Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

GUBBIO Voce inconfondibile e colonna sonora della città nelle occasioni che contano della tradizione più autentica. Il Campanone ha festeggiato ieri il compleanno salutato da tanti eugubini. La fusione bronzea della grande campana risale al 30 ottobre 1769, con il posizionamento sulla torretta del palazzo dei Consoli nel marzo del 1770. Darsi appuntamento in piazza Grande quando ci sono le sonate è una piacevole risposta nelle giornate speciali come ieri. Il Campanone rappresenta un simbolo della città che per questo l'ha affidato alle cure di una Compagnia dei Campanari che ne assicura nel tempo la funzionalità manuale. La fusione si deve all'abile operato dell'aquilano Giovan Battista Donati. C'è tutto nel rapporto tra la città e il suono del Campanone, che viene considerato la voce di Gubbio, con la sua carica di intensità nelle ricorrenze speciali scandite dai tocchi. Dalla Festa dei Ceri al Palio della Balestra con Sansepolcro, fino al duello la vigilia di ferragostano tra i quartieri, le cerimonie religiose e talune feste nazionali laiche con un calendario ben definito. Il peso del Campanone è di 19,66 quintali, più il battaglio detto batoccolo di 114 chili, con il diametro di 1,43 metri, l'altezza di 1,52 metri. Sorprende come viene gestita la campana con mani e piedi che la agitano nell'esigua distanza dal muro della torretta di appena 7 centimetri, ma non è l'unica visto che ce ne sono altre due, la Piccola e la Mezzana, che contribuiscono a creare tanti e svariati accordi e ritmi.

La Piccola è più vecchia dello stesso palazzo dei Consoli, essendo stata fusa nel 1289, e forse proveniva dal vecchio palazzo del Comune. Intorno al Campanone è impressa un'iscrizione in latino che, oltre a ricordare gli autori e la data di fusione, riporta una preghiera: «Il Signore nostro Gesù Cristo per intercessione della Santissima Concezione della Beata Maria Vergine e dei Santi Giovanni e Ubaldo liberi questa città dal flagello del terremoto, dal fulmine e dalla tempesta e da ogni male, Amen». L'arte del suonare manualmente e con i piedi è arrivata fino alla Commissione Europea, illustrando le caratteristiche cercando di far comprendere come la sonata sia inscindibile e ancestrale con tutti gli eugubini, che nel Campanone si riconoscono in un rimando continuo come un abbraccio collettivo. I risultati del lavoro storico approfondito negli studi storici di Vincenzo Ambrogi e Fabrizio Cece, intrapreso negli anni e destinato a proseguire in futuro, è stato presentato alla Comunità Europea con la richiesta di salvaguardia come bene immateriale presso l'Unesco.

