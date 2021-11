Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

GUBBIO Sono fermi da due anni, silenti costretti al letargo prolungato sui basamenti nella basilica di Sant'Ubaldo, ma i Ceri vivono comunque. Il 15 maggio la festa tornerà, perché un'altra rinuncia non sarebbe tollerata dopo le furibonde polemiche e le aspettative deluse consumate lungo tutto il 2021, e intanto il Comune ha fatto sapere che si procede con un restauro per ripartire al meglio. Con la collaborazione di una qualificata equipe di restauratori, individuata da una delibera della Giunta Stirati insieme all'Università dei Muratori, è stata avviata la procedura di manutenzione ordinaria del Cero di Sant'Antonio.

Il Cero dell'abate si ritrova dal 2019 con la stanga superiore lesionata e dunque si è pensato di procedere per ripristinare tutto a regola d'arte. L'intervento è programmato presso i locali della stessa basilica sul monte Ingino. Al termine della manutenzione del Cero di Sant'Antonio, prima della sua ricollocazione, verrà monitorato anche lo stato di conservazione pittorica degli altri Ceri, di Sant'Ubaldo e San Giorgio, che comunque non presentano danni strutturali. Vengono considerati segni di vitalità per cercare di preparare il gran ritorno della scena ceraiola dopo le cerimonie simboliche che l'anno scorso e quest'anno hanno sostituito la festa e rappresentato l'omaggio al patrono rinunciando alla corsa. Stavolta non sembrano esserci virus e Green pass che tengano, perché le tensioni di tanti mesi rischiano di acuire i contrasti nella gestione della pandemia anche alla luce di decisioni diverse assunte per le manifestazioni tradizionali in altre realtà, come Gualdo Tadino dove il sindaco si è caricato sulle spalle ogni responsabilità rispetto alle norme.

A Gubbio si procede con l'impegno del Tavolo ceraiolo che coinvolge istituzioni, associazioni e in questa fase Capitani e Capodieci per preparare l'edizione 2022 con il dilemma di come conciliare la svolgimento della festa popolare con le norme legate alla pandemia e alla sicurezza.

Massimo Boccucci

