LA TRADIZIONE

GUBBIO Gli effetti della pandemia si sono già portati via la Festa dei Ceri del prossimo 15 maggio, come era successo l'anno scorso, mentre è già aperto il dibattito sulla possibilità di prevedere stavolta un'eventuale edizione straordinaria in un'altra data. L'idea viene rilanciata anche se al momento non ufficializzata: pensare all'11 settembre, ma c'è già chi si schiera apertamente contro. I Capitani, Eric Nicchi e Paolo Procacci, hanno già mandato segnali chiari al proposito. «La festa è il 15 maggio - dice Nicchi, il Primo Capitano confermato dopo la rinuncia del 2020 -, sono cresciuto nella tradizione e non concepisco una diversa interpretazione visto che i Ceri hanno una data precisa e quella va rispettata. Se a qualcuno viene in mente un'altra collocazione, io mi farò da parte e rinuncerò: il Capitano lo farà qualcun altro».

La mattina del 15 maggio 2019 vennero estratti a sorte dal bussolo i due Capitani per il 2021, Edoardo Amadei e Roberto Pierotti, che naturalmente sono slittati visto che l'anno scorso la festa non c'è stata. L'eventualità di una data alternativa sarà presa in considerazione dal tavolo ceraiolo con il sindaco Filippo Mario Stirati, la diocesi e le associazioni della festa, valutando tutte le posizioni. Lo stesso Nicchi rivela che ci sono sensibilità diverse, evidenziando per esempio la posizione favorevole dei Capodieci Alessandro Pittino Nicchi del Cero di Sant'Ubaldo, Fabio Coderoscio Uccellani di San Giorgio e Andrea dei Muli Tomassini di Sant'Antonio. Non si sono mai espresse ufficialmente su un'altra data l'Università dei Muratori («Sanno come la penso», dice Nicchi che ne è socio ed espressione come Capitano) e le tre Famiglie ceraiole. Si dovrà tenere conto di tanti fattori e del prefetto di Perugia, Armando Gradone, già particolarmente rigido sull'applicazione delle norme di sicurezza legate agli assembramenti, come ricordano i senesi nella sua esperienza a Siena e i provvedimenti restrittivi presi in occasione del Palio. Di sicuro non sarebbe una novità assoluta la collocazione dei Ceri in un giorno diverso, tornando all'appuntamento travagliato del 1921 quando venne rinviata al 22 maggio (la domenica successiva al 15) a causa delle elezioni politiche, in un clima peraltro di tensioni tanto che i Ceri raggiunsero eroicamente solo a notte inoltrata la basilica di Sant'Ubaldo.

Nella tristezza generale di fronte alle prospettive della festa, c'è la situazione ancora più particolare dei Capodieci dei Ceri Mezzani e Piccoli che vengono scelti in fasce d'età ristrette. Cosa ne sarà di Tommaso Piccotti (Sant'Ubaldo), Matteo Filippetti (San Giorgio) e Michele Fiorucci (Sant'Antonio) Capodieci dei Ceri Mezzani? E di Alessandro Rogari, Edoardo Belardi e Cristian Tomassoli Capodieci dei Ceri Piccoli? Aspettano gli eventi, dopo aver dovuto rinunciare l'anno scorso e con la consapevolezza di doverlo fare anche quest'anno.

Massimo Boccucci

