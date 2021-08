Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

GUALDO TADINO Martedì si terrà, in forma ridotta e chiusa al pubblico, la XXII edizione del Trofeo Andrea Cardinali. Dopo lo stop del 2020 a causa del Covid, l'evento si terrà nella cornice della Rocca Flea invece che in Piazza Martiri della Libertà.

Il Trofeo verrà disputato in forma ridotta, direttamente con le fasi finali dei tiri con arco e fionda, senza passare per le eliminatorie. Non sarà consentito l'accesso al pubblico e tutto si svolgerà nel rispetto delle normative in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria, con obbligo di green pass per i presenti. Un traguardo importante e ricco di speranza, un tuffo nell'atmosfera medioevale della sfida in un'ambientazione d'eccellenza che vedrà sfidarsi i tiratori delle quattro Porte. L'evento sarà preceduto dalla presentazione del gioco da tavola Palium-La Sfida, il Gioco dei Giochi de le Porte. Un progetto giovane e innovativo nato dall'intuizione e dalla creatività di tre portaioli gualdesi: Stefano, Matteo e Samuele Brunetti. Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Giochi de le Porte. Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA