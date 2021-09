Venerdì 3 Settembre 2021, 05:00

LA TRADIZIONE

GUALDO TADINO L'ultima indiscrezione, dopo il vertice di ieri sera, dice che i Giochi de le Porte si faranno. Da decidere le modalità. Intanto, il calendario degli eventi legati al Palio di San Michele Arcangelo continua a scorrere regolare in questo 2021, pur con le restrizioni dovute al Covid, dopo lo stop dello scorso anno. Domani torna il Convivium Epulonis, il banchetto medioevale che si terrà presso la Rocca Flea, preceduto da un convegno di spessore sul Convivio di Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della scomparsa del Divin Poeta. Una tematica ricercata e ben inserita nel contesto storico cittadino che verrà trattata dal prof Fabio Stirati accompagnato dal lettore Giovanni Traversini e trasmessa sulla pagina Facebook Giochi de le Porte. Il convegno inizierà alle 18 ed avrà il seguente tema: È gentilezza dovunqu'é vertute - Il Convivio di Dante tra conoscenza e vera nobiltà. Alle 20 il via al consueto banchetto medioevale, un'esperienza d'eccellenza nella quale storia, gastronomia e costume si fondono per dare vita ad un evento istituzionale di notevole rilevanza, consolidato negli anni. Da parte dell'Ente Giochi, un ringraziamento speciale a MS Global Service, BCC di Pergola e Corinaldo e Comitato Soci e Lavoratori Coop di Gualdo Tadino.

Francesco Serroni

