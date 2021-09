Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

GUALDO TADINO Al via oggi la quarantatreesima edizione dei Giochi de le Porte, dopo lo stop dello scorso anno, con tutte le restrizioni dovute al Coronavirus. Alle 17 entrerà in funzione l'ormai famosa bolla del centro storico, con l'operatività dei varchi che consentiranno l'accesso solo a chi avrà una prenotazione con tanto di green pass e mascherina obbligatoria (oltre che ai residenti).

Il via ufficiale ai Giochi sarà alle 18 con l'ingresso in piazza del corteo dei tavernieri, con 80 figuranti per porta, che sfileranno senza fermarsi in piazza. Nell'arengo rimarrà solo una piccola delegazione per porta (portastendardo, 4 tamburini e 3 taverniere) per la cerimonia dello scambio dei doni. Alle 19 la cerimonia di apertura con il sindaco e il presidente dell'Ente, accompagnati da chiarine e tamburini, la consegna delle chiavi al Gonfaloniere e l'apertura ufficiale delle taverne fino a domenica sera. Alle 21 l'esibizione dei tamburini e, a seguire, quella degli sbandieratori. Alle 21 la chiusura di attività e taverne e, dopo mezz'ora, il coprifuoco in tutto il centro storico. Domani, con la bolla sempre in funzione dalle 17, la gara dei balestrieri alle 18 e poi, alle 21, il corteo storico limitato a 600 figuranti totali e la lettura dei bandi di sfida, preludio alle gare di domenica per la disputa del Palio di San Michele Arcangelo che inizieranno alle 16,00, dopo il corteo dei giocolieri e la benedizione dei portaioli.

Francesco Serroni

