GUBBIO Una nuova pavimentazione per piazza Grande. Ora si può fare, dopo tante aspettative e pressioni, poiché il progetto di riqualificazione presentato dal Comune si è classificato al quinto posto nella graduatoria del Fondo Cultura messo a disposizione del Ministero dei Beni Culturali e finalizzato a sostenere interventi per la tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Gubbio aveva partecipato l'estate scorsa al bando del quale ora sono stati resi noti gli esiti con i relativi finanziamenti stanziati. «C'è la disponibilità complessiva di un milione di euro - spiega Valerio Piergentili, assessore ai Lavori Pubblici -, dei quali 200mila investiti dal Comune e 800mila finanziati dal Fondo Cultura del Ministero. Adesso si potrà procedere alla ripavimentazione della piazza pensile che va considerata una priorità». Si tratta di un'operazione importante e onerosa per la quale era fondamentale trovare risorse esterne con il tentativo di accedere a fondi statali. «Ancora una volta viene premiata - osserva Piergentili - la nostra progettualità efficace attraverso un riconoscimento che ci permette di accedere a uno stanziamento oltremodo importante per riqualificare parte del complesso monumentale cittadino nonché una delle più caratteristiche piazze medioevali del mondo». Il sindaco Filippo Mario Stirati saluta con soddisfazione il finanziamento ministeriale e la prospettiva nel nucleo centrale storico della città: «Va ritenuto un intervento fondamentale che s'inserisce in un'ampia e articolata visione della città e in particolare dell'acropoli, per la quale abbiamo immaginato e stiamo realizzando un sistema di interventi già finanziati nei mesi scorsi. Stiamo per mettere in campo i progetti grazie al milione e mezzo di euro per gli Arconi e gli 800.000 euro per la realizzazione del Museo degli Antichi Umbri».

La ristrutturazione degli Arconi in via Baldassini ha visto a metà agosto le prove geofisiche, con le verifiche eseguite lungo la strada sottostante e la piazza. Questo progetto si fonda sul milione e mezzo ministeriale previsto per Gubbio fin dal 2014, quando l'attuale ministro Dario Franceschini si occupava della stessa delega con i precedenti governi. La Giunta Stirati ha deciso di procedere con gli Arconi, nel piano complessivo di riqualificazione del blocco di piazza Grande, che comprende anche e soprattutto la ripulitura delle sempre più annerite quattro facciate del palazzo dei Consoli sottoposte ai segni del tempo e allo smog.

Sulla priorità degli Arconi sono state espresse diffuse perplessità ritenendo i locali adibiti da anni a ritrovo per banchetti gestito dall'Università dei Muratori e spazi per mostre. Dopo l'iter ministeriale sulle schede tecniche, ha definito il percorso progettuale il dirigente comunale Luigi Casagrande che per il pensionamento lascia il testimone al successore. Nel progetto è previsto il consolidamento e restauro di tutta l'area interna agli Arconi con la sistemazione della parte superiore, che oggi risulta oltremodo fatiscente e che avrà un'adeguata protezione in cristallo, oltre all'impiantistica.

