Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

IL PERSONAGGIO

Si intitola Due sconosciuti in un bar il nuovo singolo del cantante perugino Edoardo Chiocci, al secolo Sheddy, brano che da mercoledì scorso è accompagnato anche da un video girato rigorosamente nella sua Perugia e dintorni.

Pubblicato il 18 giugno su Air Music Records, etichetta del produttore italiano Simone Rossi e distribuito da Believe Italia, il nuovo brano di Sheddy è caratterizzato da sonorità più pop, aspetto che segna una svolta importante per l'artista umbro il cui background musicale e il suo percorso sono stati finora fortemente legati al rap. Il suo è uno stile senza etichette naturale conseguenza della crescita che lo sta accompagnando fatta di poliedricità e continua ricerca che finiscono per caratterizzare i suoi progetti. Elementi che si ritrovano facilmente in Due sconosciuti in un bar, brano accompagnato da un sound estivo, nel quale risaltano i riff e l'accompagnamento delle chitarre per una canzone romantica moderna e originale, dominata da un mood brillante e radiofonico.

È il racconto di un inaspettato incontro in un bar tra due giovani sconosciuti. Una semplice immagine spesso vissuta nella quotidianità di ogni persona che in questo caso riesce a catturare diverse sfumature ed emozioni, a partire dall'evoluzione dell'atteggiamento dei due protagonisti subito dopo essersi scambiati il primo sguardo. «I due non si parlano, evitano di avvicinarsi e restano su una falsa scia di interesse in cui permane esclusivamente il mistero attorno ad essi», spiega Sheddy. Fotogrammi ripresi in modo efficace nel video che da pochi giorni è online su youtube girato due settimane fa tra Corciano (con tanto di sfondo panoramico sulla vallata), Torgiano e Ponte San Giovanni dove l'incontro tra i due sconosciuti è stato ricostruito nel McLoad pub.

Originario di Perugia, Sheddy si è appassionato sin da giovanissimo alla musica e tra i suoi singoli risaltano diverse collaborazioni con artisti della scena rap/hip hop. Ad oggi sono numerosi i live nei quali si è fatto conoscere grazie anche ai suoi energici opening act per Gemitaiz, Flaminio Maphia, Moreno, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Rancore e Rkomi.

Fa. Nu.