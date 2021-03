LA SVOLTA

CORCIANO Un progetto dietro l'altro, con il territorio comunale che continua a macinare consensi dal punto di vista della progettualità e della voglia di sviluppo e gestione del territorio. Arriva un altro via libera pubblico questa volta per mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico la zona che va dal comune di Magione fino a Taverne, il parco industriale, artigianale e commerciale, punta di diamante del comune.

«A conferma del grande lavoro che stiamo portando avanti nell'ambito della programmazione e proposizione progettuale dice il sindaco Cristian Betti arriva la notizia che il progetto di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e idraulico dell'ambito territoriale di Taverne è stato ammesso a finanziamento. Un contributo che proviene direttamente dal Ministero dell'interno e poggia sulla legge di bilancio 145 del 2018, articolo 1 comma 139, che determina l'appoggio di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio». Una scommessa vinta sul piano della programmazione, «una capacità che è fondamentale per un ente locale, al fine di reperire risorse extra-bilancio che sono fondamentali per gli investimenti strategici». Insomma, Corciano dice che sta investendo molto su quest'aspetto, «e i risultati sono eccellenti, come testimonia l'enorme mole di bandi nazionali e regionali vinti, che sta permettendo e permetterà di realizzare opere fondamentali per il nostro territorio». Nel dettaglio, fanno sapere dall'Amministrazione, «l'intervento riguarderà l'ambito di Taverne», e in particolare l'area di ingresso della zona industriale-artigianale- commerciale di Taverne provenendo da Magione. Le azioni previste fanno riferimento alla regimentazione delle acque bianche, il rifacimento di attraversamenti in cemento armato sottodimensionati, la riprofilatura dei corsi d'acqua minori. Decisa anche la tempistica che sta alla base della riqualificazione complessiva per un sito produttivo strategico per tutto il territorio comunale e che confina con un altro comune che da tempo ha attivato una fattiva collaborazione con Corciano: il cronoprogramma dell'intervento prevede lo svolgimento di tutte le azioni propedeutiche, «quali la progettazione esecutiva, la gara d'appalto e così via in dieci mesi, quindi entro la fine dell'anno in corso l'intervento avrà inizio. Quello del dissesto idrogeologico del territorio spiega infine il sindaco Betti è uno dei grandi temi del nostro Paese, e occorre dargli tutta l'attenzione possibile, al fine di prevenire il più possibile il verificarsi di eventi critici che possono mettere in pericolo persone e cose. Noi, anche attraverso questo intervento, non mancheremo di fare la nostra parte».

