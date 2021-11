Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Concessionario d'auto nei guai perché trovato in possesso di una supercar di provenienza furtiva. L'uomo, un 39enne, umbro di nascita e di residenza, gestisce un salone nella zona di Città di Castello. Durante un normale controllo l'attenzione dei carabinieri dell'Aliquota operativa della Compagnia di via Emanuele Orlando è caduta su una macchina di gran lusso con documenti di circolazione portoghesi.

I successivi accertamenti, frutto di una scrupolosa ed articolata attività investigativa, hanno permesso di definire un quadro tutt'altro che lecito. La vettura, rubata lo scorso maggio in provincia di Napoli, era stata sottoposta ad una sorta di pulizia, modificando la centralina elettronica ed alterando il numero di telaio. Falsificato anche il libretto in maniera da attribuirle una provenienza estera. Dal Portogallo, appunto.

LA CONCLUSIONE

Al termine dell'indagine il legittimo proprietario è rientrato in possesso dell'auto, del valore di circa 70mila euro, mentre il commerciante dovrà rendere conto del suo comportamento in un'aula di tribunale. I militari coordinati dal maggiore Giovanni Palermo l'hanno infatti deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per l'ipotesi di reato di ricettazione.

LE RICERCHE

Adesso andranno avanti nel lavoro per ricostruire i passaggi attraverso i quali sono stati cambiati i connotati della supercar prima di metterla sul mercato attraverso un salone dell'Altotevere, a centinaia di chilometri dal Napoletano.

Come nello specifico, si tratta sempre di macchine di pregio alle quali dopo il furto viene attribuita una nuova identità, cambiando i numeri di telaio in maniera da rendere impossibile ad un occhio inesperto di risalire al legittimo intestatario. La nuova matricola serve per preparare documenti che di solito riconducono ad un Paese straniero.

L'ignaro acquirente chiuderà, in un certo senso, il cerchio del malaffare procedendo alla cosiddetta nazionalizzazione del mezzo, effettuata con il verosimile utilizzo della carta di circolazione contraffatta.

Walter Rondoni

