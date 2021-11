Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

LA STRETTA

Un mese di super controlli per contrastare sempre più il degrado e dare risposte agli appelli dei cittadini. Il Comune, con la polizia locale che affianca le altre forze dell'ordine e l'esercito nel controllo del territorio, punta forte sull'intera area di Fontivegge. E il sindaco Andrea Romizi, in questi giorni, ha rifatto il punto sull'azione di contrasto avviata. Azione intesa, che ha portato all'identificazione di oltre 70 persone da parte del nucleo di polizia locale di zona che tra l'altro, insieme alla questura «ha portato alla chiusura dell'attività di prodotti africani di via del Macello con un provvedimento prima di 5 e poi 30 giorni a seguito di violazione delle norme anti Covid». È una delle operazioni ricordate dal sindaco nel suo bilancio della stretta su Fontivegge, che durante l'avanzamento dei cantieri per il rilancio, viene passata al setaccio. Immobili compresi. Infatti «dal nucleo della polizia giudiziaria della polizia locale sono stati effettuati 2 sgomberi di immobili privati occupati abusivamente in via del Bucaccio e in via Tosca», ma anche «numerosi accertamenti in materia di prostituzione su strada in via Canali, via Campo di Marte e le altre vie a ridosso della stazione». Su questo fronte si è mosso anche il neocostituito nucleo di decoro e sicurezza urbana di Fontivegge, che ha eseguito «2 accessi all'immobile di via Oddi Sforza per la presenza di persone che occupavano abusivamente lo stabile», con conseguente intervento di messa in sicurezza del cantiere comunale e «1 accesso ad un immobile in via della Concordia per la presenza di soggetti in stato di clandestinità con precedenti specifici per spaccio». Controllato anche il «garage Inps in via Angeloni per presenza di persone dedite allo spaccio». In via Cortonese un controllo «per presenza di una persona dedita alla prostituzione». E ancora: «Dal nucleo della polizia territoriale sono stati compiuti 2 interventi con conseguente provvedimento di chiusura temporanea per un pubblico esercizio di prodotti tipici africani di piazza del Bacio per violazione delle norme anti Covid». Sono scattate anche multe «per detenzione di stupefacenti per uso personale» e «in aggiunta, il personale del nucleo ha inoltrato al questore 2 richieste di misure di prevenzione per foglio di via obbligatorio». Tra le violazioni riscontrate, anche quella di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio «con sequestro del bilancino, 8 pasticche di sostanze ed espulsione della persona». Pizzicato anche chi aveva un foglio di via ma si trovava nell'area e chi aveva con sé «strumenti da punta e da taglio di cui non giustificava il porto». Prendono così forma i numeri riassunti dal sindaco, che ricorda anche il controllo di 40 veicoli con 4 multe. «In ultimo, non per importanza, risulta fondamentale la sinergia creata con i cittadini nell'individuazione di situazioni di degrado», ha scritto Romizi ringraziando gli agenti, la comandante Nicoletta Caponi e l'assessore Luca Merli (Sicurezza).

Riccardo Gasperini