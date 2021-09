Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

LA STRETTA

PERUGIA Raffica di controlli per garantire la sicurezza in strada: in azione la Sezione Polizia Stradale di Perugia. Nella giornata del 21 settembre, la Polstrada ha infatti intensificato sulle strade di maggiore rilevanza della provincia i controlli mirati alla prevenzione delle condotte imprudenti. Oltre a ciò, in maniera parallela, si è svolta un'attività informativa e divulgativa tra la cittadinanza con l'indispensabile aspetto di far conoscere le maggiori cause degli incidenti stradali e l'attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato.

I NUMERI

Il bilancio è stato di oltre 150 veicoli controllati, 75 violazioni contestate tra le quali 18 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, 13 per l'uso di telefonini, 10 infrazioni per velocità pericolosa, 3 per la mancata copertura assicurativa e altrettante per mancata revisione periodica del veicolo. Sono stati invece 168 i punti decurtati e tre i veicoli sottoposti a sequestro mentre per altrettanti è stato disposto il fermo in attesa della revisione mancante. I controlli continueranno nei prossimi giorni da parte della Sezione Polizia Stradale di Perugia. Controlli che interesseranno tanto le strade di maggiore percorrenza quanto le arterie dove i flussi veicolari possono apparire meno elevati. Gli accertamenti interesseranno, come è facile immaginare, diversi scenari allo scopo di garantire la sicurezza in strada e di prevenire e reprime eventuali reati.

