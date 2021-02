LA STRETTA

L'Azienda ospedaliera si è mossa, con un nuovo regolamento, sul fronte della regolamentazione di accesso, transito e sosta nell'area dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il regolamento in 18 punti disciplina tutti gli aspetti, facendo chiarezza sia sulle aree interne, cioè quelle dove c'è la sbarra, che quelle libere come i parcheggi Gambuli, Taramelli e Menghini.

Alla base di tutto c'è il principio cardine della necessità di salvaguardare sicurezza stradale e fluidità di traffico. Stop dunque alla sosta selvaggia: si potrà parcheggiare solo negli spazi appositamente individuati con idonea segnaletica. Il regolamento inoltre, all'articolo 3, spiega chiaramente che l'azienda ospedaliera si riserva di attivare le procedure di rimozione previste per i veicoli che rechino intralcio anche nelle aree non delimitate da barriere. L'aspetto degli interventi in caso di sosta irregolare è più dettagliato nell'articolo 12 del nuovo regolamento, che indica i casi in cui potrebbe essere attivata la procedura di rimozione. Si parla anche di veicoli in seconda fila, marciapiedi, aiuole e zone verdi, attraversamenti e sbocco dei passi carrai oltre che punti riservati ad ambulanze e in prossimità di idranti e spazi destinati al carico e scarico. Inoltre in tutta l'area ospedaliera è vietato il volantinaggio. Un piano che arriva dopo anni di polemiche per la situazione della sosta selvaggia legata nelle aree di sosta dell'ospedale.

